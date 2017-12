Niveau de diplôme des habitants : les Hauts-de-France en bas du classement

Moins de bacheliers

Des fortes disparités

LA part des personnes sans diplôme parmi les 18-34 ans en 2013 / © Insee, recensement de la population 2013.

Part des personnes diplômées du supérieur parmi les 18-34 ans en 2013 / © Insee, recensement de la population 2013.

Les Hauts-de-France, mauvais élèves en études supérieures ? Une étude de l'Insee publiée mardi 19 décembre montre que le nombre d'habitants sans diplôme dans la région reste plus élevé qu'ailleurs.Pourtant, il y a eu une nette amélioration en quinze ans : en 2013,, contre 51% en 1999 !Il reste malgré tout un retard par rapport aux autres régions : en 2015, le taux de réussite au baccalauréat était inférieur de 1,9 points par rapport à la moyenne de la France en province.De ce fait, en 2013,, contre 43,8% dans les autres régions de province et 55,3% en Île-de-France. La seule autre région qui fait pire est la Normandie, avec 38,8% de titulaires du baccalauréat de plus de 20 ans.Et l, soit 2,7 points de moins que dans les autres régions. Un écart qui s'est creusé depuis 1999 où il était plus faible.Ce qui ressort de l'étude, ce sont également de fortes disparités à l'intérieur de la région : les personnes de 15 ans sans diplôme sont plus nombreuses dans les zones rurales, dans l'ancien bassin minier ainsi que sur le littoral.Et si l'on se penche sur le nombre de diplômés du supérieur, on constate que seules les zones autour deont un nombre de diplômés du supérieur plus élevé que dans les autres régions de province (35,1¨%)