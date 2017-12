Noël : les clients de supermarché dans les starting-blocks dès la levée du rideau

Petite-Forêt : le supermarché ouvre à 7h pour satisfaire les derniers acheteurs

Il est 7 heures du matin, le rideau de ce centre commercial vient tout juste de se lever. D'un côté, des employés prêts à en découdre, de l'autre des acheteurs venus chercher de quoi préparer un repas de Noël.Il y a ceux qui n'avaient pas eu le temps plus tôt, ceux qui viennent tous les ans, ceux qui veulent se débarrasser des courses le plus tôt possible. Dans toutes les bouches, on retrouve la même idée : il faut du frais !En quelques instants, une file d'attente se crée au niveau du rayon poissonnerie.C'est d'ailleurs une surprise pour de nombreux clients qui pensaient pouvoir profiter du petit matin pour. En revanche,. "Ça fait des mois qu'on prépare les trois jours fous qu'on est en train de vivre", décrit Néri Desmarchelier.L'enseigne prévoit des chiffres records. Rien que ce dimanche,. En tout,