L'actualité est morose ? Plongez-vous quelques instants dans la fête de Noël. De grands "illuminés" ducontinuent à vouloir faire scintiller leur maison de mille feux. La plupart le font depuis plusieurs années et restent passionnés. Ils habitentLeur souhait ? Partager leur passion avec d'autres habitants de leur secteur et surtout des enfants. Le soir, ils ouvrent donc leur maison illuminée à tous.En voici une première liste. Si vous-même aimeriez en faire partie ou si vous connaissez une maison qui mériterait d'y être, n'hésitez pas à nous mettre un mail ici . Vous pouvez encourages les plus belles maisons en cliquant sur les flèches en haut à droite.