Noël : votez pour la plus belle maison “illuminée” du Nord et du Pas-de-Calais

Votez !

Enfants et grands enfants, cette page est pour vous ! Loin des grands centres commerciaux, des Nordistes veulent perpétuer la tradition des illuminations de Noël. Ils décorent leur maison, leur jardin avec des centaines d'objets, ampoules et guirlandes. Juste pour le plaisir de partager un peu de féérie.De grands "illuminés" du Nord et du Pas-de-Calais qui continuent à vouloir faire scintiller leur maison de mille feux. La plupart le font depuis plusieurs années et restent passionnés. Ils habitent Auchel, Athies, Aubigny-au-Bac, Balinghem, Bapaume, Haillicourt, Vieux-Condé, Leforest...Certains font même venir le Père Noël, proposent des animations ou du vin chaud. Des sortes de mini-parcs d'attraction spécial Noël.En voici une première liste. Si vous-même aimeriez en faire partie ou si vous connaissez une maison qui mériterait d'y être, n'hésitez pas à nous mettre un mail ici Vous pouvez encourager les plus belles maisons en cliquant sur les flèches en haut à droite.