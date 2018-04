“Non au 80 km/h” : plusieurs milliers de motards en colère au Touquet, chez Macron

EM non au 80 ! Publiée par Ffmc Nord sur samedi 14 avril 2018

Benoit Delemotte, Président des Motards en colère du Nord, opposé aux 80km/h

La colère desne s'estompe pas donc. Ils sont plusieurs milliers à avoir décidé de manifester ce samedi, venus de tout le Nord et le Pas-de-Calais. Des cortèges partis de Lomme ce matin, de... Ils ont notamment bloqué temporairement l'A25.Tous ont pris la direction du Touquet, la ville de villégiature d', le Président de la République. Un seul slogan : "Non au 80 km/h".Ces motards protestent contre la réforme annoncée du 80km/h sur les routes secondaires, une proposition qu’ils estiment dangereuse pour les deux-roues, notamment parce qu'ils pourraient alors devoir rester bloqués derrière les camions."Le premier ministre se dit avoir le courage de prendre des mesures, explique Benoit Delemotte,. Nous, on préfèrerait qu'il applique déjà les mesures. Par exemple, le doublement des glissières de sécurité, on le réclame depuis plus de 40 ans, l'éclairage des zones dangereuses, entretenir le réseau routier... On voudrait qu'il y ait des choses courageuses faites à ce niveau-là."



Jeudi, le Président c'est exprimé sur cette contestation de la mesure prévue pour entrer en vigueur dans les prochains mois. Selon lui, "notre sang s'est échauffé" car "ça ennuie les Français qu'on régule la route". Emmanuel Macron a annoncé deux "engagements": l'argent perçu par les contraventions sera accordé aux "hôpitaux qui soignent les blessés de la route" tandis que si la réforme "n'est pas efficace", "on ne la gardera pas".