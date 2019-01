Non, une “gilet jaune” belge n'a pas été tuée à Paris lors de la manifestation de ce samedi

Vérification faite: les autorités françaises nous confirment n’avoir aucune information sur le prétendu décès d’une belge à #Paris dans le cadre des manifestations des #giletsjaunes Notre ambassade n’a été sollicitée par aucune famille endeuillée. — didier reynders (@dreynders) 6 janvier 2019

"Vecu", qui se presente comme un media "citoyen-Gilets Jaunes", a mene sa propre enquete (video avec notamment interview d'un street medic present sur la zone) et conclut quant a lui que ce deces est une #fakenews #GiletsJaunes https://t.co/dbKaQy9XjX — Mr Shelby (@MrShelby4) 6 janvier 2019

"Coralie une jeune maman Gilet Jaune belge serait décédée ce soir après avoir été grièvement blessée par un tir de Flashball à Paris, je confirme..." Cette phrase est issue d'une vidéo publiée sur Facebook. Elle est prononcée par une femme qui se filme en selfie. D'autres vidéos du même type font circuler cette fausse info. Relayée par de nombreuses personnes ( dont un live diffusé sur une page Facebook baptisée "Vécu, le média du gilet jaune" ). Alors qu'elle est totalement fausse.Ce dimanche vers 11h, le Ministère des affaires étrangères belge a confirmé qu'il s'agissait d'une fausse information : aucun décès d'une femme belge n'est à déplorer lors de la manifestation de samedi. « Les autorités françaises nous confirment n’avoir aucune information sur le prétendu décès d’une Belge à Paris dans le cadre des manifestations des gilets jaunes. Notre ambassade n’a été sollicitée par aucune famille endeuillée », a réagi sur Twitter, ministre des Affaires étrangères.Noms de compte douteux, témoins inexistants, sources non identifiées : de nombreux éléments auraient dû faire douter les internautes. De nombreux posts évoquant cette fausse info ont été depuis dépubliés et certaines personnes qui ont relayé cette fake news, font leur mea-culpa.Partis des Champs-Elysées dans la matinée, plusieurs milliers de "gilets jaunes" ont déambulé samedi à Paris dans le calme pendant une bonne partie de la journée avant que des violences et des heurts n'éclatent avec les forces de l'ordre jusqu'en début de soirée.