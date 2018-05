20 ans et agriculteur : même pas peur !

Augustin a mis en place un système de casiers distributeurs dans sa ferme / © Les Haut-Parleurs

DONNER UN SENS A SON TRAVAIL

"Honnêtement, je préfère prendre le tracteur, aller dans mes champs, passer la journée dehors, plutôt que de commencer la journée par me lever, prendre le métro, arriver au boulot, passer ma journée sur un PC... Le soir quand je rentre chez moi, je me dis : oui, j'ai envie d'être agriculteur".

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? Mené par La Condition Publique à Roubaix avec l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE — « Dis-moi comment tu bosses » est le deuxième projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité. France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Dis-moi comment tu bosses" Après «Toi, Président», la série «Dis-moi comment tu bosses» réunit des jeunes de Lille et de Roubaix, engagé(e)s dans la cité et étudiant(e)s en journalisme, dans la production de reportages vidéo sur le thème du travail. À la quête de sens, ces jeunes ont recueilli de nombreux témoignages : de la reconversion professionnelle à la discrimination au travail, du burn-out aux petits boulots d'étudiant, ils dressent ainsi un panorama actuel du travail des jeunes. À 17 ou 25 ans, qu'est-ce qui nous préoccupe ou nous enthousiasme à propos du travail ? Chômage, passion, sexisme, reconversion, entrepreneuriat, nouveaux métiers... Découvrez une série de reportages réalisés par des jeunes sur le travail.

Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde

On voit souvent une image négative des agriculteurs : suicide, endettement, isolement, ... Nous, on est partis, Augustin, qui croit dans son métier !Il est installé à Herlies, dans le Nord, entre Lille et Béthune.Augustin a mis en place un système de casier distributeur dans sa ferme. Il y a 68 casiers sur un mur, remplis avec des légumes ou du jus de pomme fabriqué à proximité. Le consommateur vient directement avec son panier et achète les casiers de son choix.Réalisation et écriture : Chloé Cénard et Emma ChevaillierExtraits audio : France 2, France InterMusique : Upbeat Uplifting Acoustic Indie FolkChiffres : Agence nationale de santé publique, Mutualité Sociale AgricoleAnimation et formation : Flora Bellouin, Quentin ObarowskiDirection artistique et rédaction en chef : Hélène SeingierConcept « Les haut-Parleurs » : Claire LeproustMusique du générique : Tanguy Jouan