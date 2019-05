4 Jours de Dunkerque : Mike Teunissen s’impose à Cassel et conforte son maillot rose

Mike Teunissen (Jumbo-Visma) poursuit la domination néerlandaise sur l’édition 2019 des 4 Jours de Dunkerque. Le leader du classement général s’est imposé à Cassel au terme de l’étape-reine de la course nordiste. Il s’agit de la quatrième victoire batave après les trois succès au sprint de son coéquipier Dylan Groenewegen, plus tôt dans la semaine. Leader depuis la veille, Teunissen devrait remporter les 4 Jours de Dunkerque dimanche à l'issue de la dernière étape.

14 secondes d'avance pour Teunissen

Classement de l'étape : 1. Mike Teunissen (NED/Jumbo-Visma), les 181,5 km en 4h38:56

2. Clément Venturini (FRA/AG2R) m.t.

3. Amund Grondal Jansen (NOR/Jumbo-Visma) m.t.

4. Jens Keukelaire (BEL/Lotto Soudal) à 8 secondes

5. Aimé de Gendt (BEL/Wanty) m.t

6. Anthony Turgis (FRA/Total Direct Energie) à 11 secondes

7. Dimitri Claeys (BEL/Cofidis) m.t.

8. Anthony Delaplace (FRA/Arkéa Samsic) m.t.

9. Tom van Asbroeck (BEL/Israel Cycling Academy) m.t.

10. Julien Antomarchi (FRA/Natura4ever) m.t. Classement général (après cinq étapes sur six) : 1. Mike Teunissen (NED/Jumbo-Visma), 21h16:09

2. Amund Grondal Jansen (NOR/Jumbo-Visma) à 14 secondes

3. Jens Keukelaire (BEL/Lotto Soudal) à 22.

4. Anthony Turgis (FRA/Total Direct Energie) à 26.

5. Tom van Asbroeck (BEL/Israel Cycling Academy) à 29.

6. Aimé de Gendt (BEL/Wanty) à 32.

7. Anthony Delaplace (FRA/Arkéa Samsic) à 35.

8. Dimitri Claeys (BEL/Cofidis) à 35.

9. Julien Antomarchi (FRA/Natura4ever) à 35.

10. Frederik Backaert (BEL/Wanty) à 52.



L’étape reliait Gravelines à Cassel et consistait notamment en huit tours d’un circuit d’une quinzaine de kilomètres s’achevant au sommet du mont Cassel. Animée par une échappée de quatre coureurs dont deux Français, Julien Trarieux (Delko-Marseille) et Tony Hurel (Saint-Michel Auber 93), l’étape a ensuite été verrouillée par l’équipe de Teunissen.Menée par l’ancien champion du monde du contre-la-montre, Tony Martin, l’équipe néerlandaise a empêché toute attaque dans les deux derniers tours du circuit. Lors de la dernière ascension du mont Cassel, Armund Grondahl Jansen, coéquipier de Teunissen, a accéléré emmenant son leader dans sa roue ainsi que Clément Venturini (AG2R). Jansen a ensuite mené un rythme soutenu pour creuser l’écart sur le reste du peloton, et permettre à Teunissen de dominer au sprint Venturini.Au classement général, Teunissen devance de 14 secondes son coéquipier Jansen et le Belge Jens Keukeleire (Lotto Soudal) de 22 secondes. Premier Français, Anthony Turgis (Total Direct Energie) est quatrième à 26 secondes. La dernière étape relie ce dimanche Roubaix à Dunkerque. Relativement plate, elle ne devrait pas bouleverser le classement final.