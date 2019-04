4 morts en une semaine sur les routes du Nord : la police veut alerter en publiant les photos des accidents

[#SecuriteRoutiere] La DDSP du #Nord intensifie la lutte contre les facteurs d'accidentologie routière.

La semaine dernière, 101 contrôles de vitesse et 41 contrôles d'alcoolémie réalisés. pic.twitter.com/6xAB26BDeC — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 2 avril 2019

[24 mars 2019] Bailleul : un motard décède, percuté par un tracteur

Un motard a trouvé la mort suite à une collusion avec un tracteur, samedi 24 mars 2019 / © DDSP 59

[29 mars 2019] Fresnes-sur-Escaut : un mort dans un accident de la route

Une automobiliste de 43 ans a perdu la vie en percutant violemment un arbre, vendredi 29 mars 2019. / © DDSP 59

[30 mars 2019] Valenciennes : un jeune motard tué après avoir heurté le trottoir

Le jeune conducteur perd le contrôle de sa moto, sa tête heurte le trottoir, samedi 30 mars 2019. / © DDSP 59

[31 mars 2019] Bailleul : un cycliste de 23 ans meurt percuté par une voiture

Le vélo du jeune cycliste de 23 ans après avoir été percuté, dimanche 31 mars 2019. / © DDSP 59

de la circulation dans le Nord. Le constat est sans appel. À la veille des départs en vacances, la police nationale veut alerter sur ces chiffres pour prévenir. Les deux causes d'accidentologie restent l'et la, auxquelles il faut utiliser l'utilisation du téléphone portable au volant.La Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) a décidé des, des images valant mieux que des mots.Samedi 24 mars, aux alentours de 15 heures, un motard a trouvé la mort dans une collusion avec un tracteur . Le jeune homme de 28 ans, papa de deux enfants, se baladait avec des amis motards. En cause, laqui lui est fatale.Vendredi 29 mars, peu après 20 heures. Une automobiliste de 43 ans a violemmentun arbre. Incarcérée dans le véhicule, elle a été déclarée morte sur place . Sa passagère, une jeune fille de 12 ans, est blessée.Un conducteur de 24 ans perd le contrôle de sa moto boulevard Henri Harpignies à Valenciennes. Il chute et sa tête heurte un trottoir. Bien que, le choc lui est fatal.Un cycliste non casqué est percuté par un automobilisteroute de l'Ocre à Bailleul. Grièvement blessé, il est décédé le lendemain . Après avoir pris la fuite, le conducteur est revenu sur les lieux de l'accident.