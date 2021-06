À Avesnes-sur-Helpe, la motocross reprend avec un duel attendu entre Milko Potisek et Jérémy Hauquier ce dimanche

Ce dimanche, le circuit d'Avesnes-sur-Helpe reçoit un casting de haute volée pour cette troisième manche du championnat de motocross des Hauts-de-France. Après les essais de ce matin, les hostilités reprennent à partir de 13 h 30 cet après-midi.

Potisek-Hauquier, "une course dans la course"

La catégorie reine des 450cc compte la présence exceptionnelle des stars internationales Milko Potisek (Yamaha) et Daymond Martens (Kawasaki). "Ils volent un peu la vedette à nos pilotes régionaux", lâche Arnaud Traisnel, l'organisateur et président du moto club Avesnois. Face à eux, le Catésien et leader du général Jérémy Hauquier (KTM) aura fort à faire.

C'est justement sur le duel des Nordistes Potisek-Hauquier que se tourneront les regards lors des manches de cet après-midi. "C'est la course dans la course", pour Arnaud Traisnel. C'est la première fois de l'année que les deux pilotes s'afffrontent.

1 000 spectateurs maximum

Cette année, le calendrier du championnat régional de motocross a été retardé de trois mois en raison de la crise du Covid-19. Avant cette troisième manche à Avesnes-sur-Helpe, deux ont déjà eu lieu, à Plomion (23 mai) et à Blargies (30 mai).

Alors que l'événement attire habituellement 2 500 à 3 000 spectateurs, la jauge est limitée à 1 000 personnes cette année en raison des mesures sanitaires.

Le programme de l’épreuve

- Warm up dès 9 heures (125, 250, 450 puis 85cc)

- Essais qualificatifs à 10 h 20 (125, 250, 450 puis 85cc)

- 1ère manche de 13 h 30 (85cc, 15 min+1 tour) à 14h45 (450cc, 20 min+1 tour)

- 2ème manche de 15 h 45 (85cc) à 17 h 10 (450cc)