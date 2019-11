Accident sur l'A1 à Dourges : un camion encastré dans le terre-plein central, le trafic très perturbé

© DAVID DELATTRE / FACEBOOK ON ALERTE DANS LE 59/62

Le trafic routier est fortement perturbé à Dourges, sur l'A1 dans le sens Paris-Lille après un accident impliquant un camion frigorifique, ce lundi 4 novembre vers 10H30.Le poids lourd a percuté le terre-plein central, neutralisant la voie de gauche et la voie médiane. La circulation, depuis, se fait uniquement sur la voie de droite sur ce secteur de l'autoroute.Pour l'heure, on constate un bouchon de 4 km en amont de l'accident, avec une répercussion de 1 à 2 km dans les deux sens de l'autoroute A21.Le véhicule étant fortement encastré dans le terre-plein, la cellule de vigilance routière de la préfecture prévient que "l'enlèvement du camion frigorifique et la réparation du terre-plein central devrait durer une grande partie de la journée".