Accident de la Batmobile à Téteghem : un Youtubeur va offrir une voiture au propriétaire de la Scenic endommagée

Une Audi A4 TDI

Vidéo du compte AKRAMJUNIOR DAILY, publiée le 20 juillet 2019, qui présente la voiture qu'ils vont offrir au conducteur de la Scenic.



Gagnant-gagnant

Fils d'un multi-milliardaire syrien

L'autobiographie vidéo d'Akram Junior

On pourrait penser à un canular de mauvais goût. Mais un Youtubeur automobile, Akram Junior, a bel et bien décidé d'offrir une voiture au propriétaire de la Scenic endommagée à la suite de l'accident avec la Batmobile d'un autre Youtubeur Sébastien Delannay, le 13 juillet, à Téteghem."Nous on n'est pas là pour juger mais ce qui est de notre ressort, c'est d'aider le propriétaire du Scenic, qui a besoin de sa voiture pour aller travailler. Alors on va lui en donner une, tout simplement", a annoncé, vendredi 19 juillet, Akram Junior, sur son compte Instagram, qui compte 280 000 abonnés.Après avoir demandé à sa communauté de l'aider à retrouver le propriétaire de la Scenic, le Youtubeur a publié une vidéo samedi 20 juillet, indiquant qu'il avait réussi à joindre Pierre, le propriétaire de la voiture accidentée, un Dunkerquois âgé de 60 ans. Pierre n'a, pour l'instant, pas répondu à nos sollicitations.Akram Junior a alors présenté la voiture qu'il allait lui offrir : une Audi A4 TDI d'occasion que son ami Slim, garagiste et lui aussi présent sur les réseaux sociaux , a décidé de lui donner.Akram Junior, alias Akram Ojjeh, explique dans sa vidéo l'origine de ce véhicule : "Ce n'est pas un modèle de 2018 ou 2019 mais c'est une voiture qui était disponible chez Slim parce qu'il est garagiste et qu'il a beaucoup de voitures qui sont très bien entretenus."Pour ce Youtubeur, ce don est un acte de générosité mais constitue aussi un moyen de lui apporter plus de visibilité. "Cela ne nous coûte rien et cela me fait plaisir de faire plaisir à ce Monsieur. C'est gagnant-gagnant : ça nous fait plaisir et moi, ça me permet de faire un bel audimat", assume-t-il.Akram Ojjeh Junior, âgé de 32 ans, est le fils d’Akram Ojjeh, homme d'affaires multi-milliardaire syrien qui a été conseiller du ministre saoudien de la Défense, et fondateur du groupe TAG (Techniques d'Avant-Garde). Il raconte son autobiographie dans une de ses vidéos sur son compte Youtube.Akram Junior est né à Neuilly-sur-Seine. Il est le demi-frère de Mansour Ojjeh qui possède aujourd’hui le groupe TAG, actionnaire de la marque automobile McLaren et de l’écurie de F1 du même nom. Ce groupe possédait auparavant la marque de montres TAG Heuer, revendue en 1999 à LVMH.Le 13 juillet dernier, le Youtubeur Sébastien Delannay était victime d'un accident de la route à Téteghem, près de Dunkerque, à une sortie de l'autoroute A16. Une collision a eu lieu entre sa Lamborghini aux allures de Batmobile et un Scenic. Les versions des deux conducteurs sont en contradiction.