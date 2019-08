Accident mortel sur la VRU à Marcq-en-Barœul : le chauffeur du camion écroué, il était ivre et roulait à contresens

Albane Serviere Delva - Leetchi.com Toutes nos condoléances à ses 4 enfants, son mari, sa famille, amis, collègues. Avec les dons nous suiverons les souhaits de la famille d'Albane. Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. Merci à tous.

Le chauffeur dont le poids lourd a percuté une moto sur la voie rapide urbaine (VRU) de Marcq-en-Barœul, dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 août, tuant une femme et blessant grièvement son conjoint, a été interpellé."Ce conducteur a été mis en examen dimanche dernier du chef d'homicide et blessures involontaires aggravés à l'occasion de la conduite d'un véhicule" qui "circulait à contre-sens avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite autorisée", a indiqué le parquet de Lille, confirmant une information de La Voix du Nord . Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement.En parallèle, une cagnotte en ligne a été lancée dans le but de "suivre les souhaits de la famille d'Albane", la femme de 40 ans mortellement fauchée. À ce jour, elle a déjà récolté 1800 euros.