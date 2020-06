Affaire des écoutes : l’avocat nordiste Eric Dupond-Moretti porte plainte pour atteinte à la vie privée

🔴 EXCLUSIF. Affaire « Paul Bismuth » : l'enquête cachée.

Le Parquet national financier a mené secrètement des investigations à la recherche d'une taupe sarkozyste au sein de l'appareil judiciaire français. Des avocats ont été espionnés ➡ https://t.co/GnpRBPJIrU @MarcLeplongeon pic.twitter.com/gWZZ9k1k6q — Le Point (@LePoint) June 24, 2020

"Méthodes barbouzardes"

"On a surveillé pendant 15 jours mes fadettes (Ndlr : les relevés téléphoniques), mes facturations détaillées pour savoir qui j’appelle et de qui je reçois des appels. Ça viole l’intimité de ma vie privée, ça viole mon secret professionnel, ça viole le secret de mes correspondances. Ce sont des méthodes barbouzardes." Eric Dupond-Moretti, sur LCI le 25 juin

À la Une du Parisien d'aujourd'hui : magistrats contre avocats, la justice se déchire



Pour le lire en PDF ➡ https://t.co/rHBH0za11D pic.twitter.com/YrpGuKF5G4 — Le Parisien (@le_Parisien) June 27, 2020

Depuis les révélations du journal Le Point , les réactions des avocats se multiplient. L’hebdomadaire a révélé en début de semaine qu’une enquête avaient été menée en catimini par le parquet national financier (PNF) pour identifier "la taupe" éventuelle qui aurait informé Nicolas Sarkozy et son avocat, Thierry Herzog, qu’ils étaient sur écoute.Rappelez vous l’affaire Paul Bismuth, dite des écoutes. En 2014, Nicolas Sarkozy, alors Président de la République, est soupçonné d’avoir tenté d’obtenir, par le biais de son avocat Thierry Herzog, des informations secrètes de la part d’un magistrat en échange d’un poste à Monaco.Ainsi, de 2014 à 2019, des ténors du barreau ont fait l’objet d’investigations multiples : le PNF a notamment demandé d’éplucher les factures téléphoniques détaillées de plusieurs avocats. Parmi eux, l’avocat nordiste Eric Dupond-Moretti. Ses liens d’amitié avec Thierry Herzog auraient poussé les enquêteurs à s’intéresser à lui. Maitre Dupond-Moretti a annoncé dans le Parisien déposer plainte et demande l’organisation d’Etats généraux de la Justice.Eric Dupond-Moretti explique avoir pris connaissance de cette affaire lors de la sorite de l’enquête publiée par Le Point. "Je découvre avec stupéfaction des méthodes que je qualifie de barbouzardes" a déclaré l’avocat sur LCI, jeudi 25 juin. "On ne fait pas ça en Corée."L’avocat nordiste, très remonté, a annoncé ce jour dans le Parisien déposer plainte pour violation de secret professionnel, violation de (ses) correspondances et atteinte à la vie privée. Dupond-Moretti dénonce un basculement de notre démocratie dans la "République des juges."Au-delà du dépôt de plainte, Maître Dupond-Moretti explique au Parisien qu’il faut, selon lui, organiser des Etats Généraux de la Justice et tout revoir "de A à Z." L’avocat pointe notamment du doigt le manque d’impartialité de certains magistrats.