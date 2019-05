Alerte pollution dans le Nord : la vitesse maximale abaissée de 20 km/h sur certaines routes

Dimanche 19 mai, dépassement du niveau d'alerte sur persistance pour les poussières PM10 dans le Nord.

L'épisode dure depuis samedi dans le Nord : la qualité de l'air s'est considérablement dégradée ce week-end. Et à compter de dimanche 19 mai, il va falloir lever le pied sur les routes du département. La vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur certains axes routiers à partir de 18 heures.Sur les autoroute limitées à 130 km/h, il ne faudra pas dépasser les 110 km/h. Même chose pour les portions de routes nationales ou départementales habituellement limitées à 110 km/h : la vitesse maximale autorisée passe à 90 km/h. Pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, ce sera même 80 km/h. Autre restriction : l'interdiction du brûlage de déchets verts dans le secteur résidentiel, les parcs ou les jardins."Cet épisode de pollution s'explique par une masse d'air polluée et en stagnation sur le nord-ouest de la région, ainsi qu’une formation de poussières en suspension secondaires", indique Atmo Hauts-de-France , précisant que la qualité de l'air est également dégradée dans le Pas-de-Calais et la Somme. Ces poussières proviennent surtout "du chauffage, des activités économiques (industrielles et agricoles) et du trafic automobile".Les restrictions devraient être levées lundi 20 mai à minuit, sauf si le niveau d'alerte pollution est prolongé.