Aniche : un adolescent de 15 ans tué par balles à son domicile par des personnes cagoulées

Images de Sébastien Gurak

Un adolescent tué par balles à Aniche : un voisin témoigne

Propos recueillis par Clélia Bayard et Sébastien Gurak.

La victime résidait dans un immeuble de la rue Edmond-Laudeau, à Aniche, ville de 10 000 habitants située entre Douai et Valenciennes, selon une source policière, confirmant une information de France Bleu Nord et La Voix du Nord . Les coups de feu ont été tirés à l'extérieur de l'appartement familial situé au rez-de-chaussée."A l'issue d'échauffourées, la victime, de nationalité française et originaire de la Guyane, a été grièvement blessée par balles peu après 22h00 sur le palier du domicile familial par, selon les premiers éléments de l'enquête, trois individus dont deux cagoulés, qui ont ensuite pris la fuite. L'adolescent a succombé à ses blessures dans la nuit", a indiqué à l'Agence France Presse une autre source proche de l'enquête.L'adolescent a été touché par balle à la tête, selon une source proche des secours."On a entendu des gros bruits, ça criait en haut, ça descendait (les escaliers) à toute vitesse", témoigne un voisin qui vit dans le même immeuble. "Suite à ces bruits, on a appelé la police pour essayer d'arranger les choses, parce qu'il y avait l'air d'y avoir une bagarre. (...) Nous les enfants ici, ils étaient traumatisés... On a eu du mal à dormir cette nuit".Sollicité, le parquet de Douai n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. L'enquête a été confiée à la Police judiciaire de Lille.Selon nos informations, la victime n'était pas connue des services de police.