Aniche : ivres, ils chargent la police, fuient en jetant des rondins et un siège pour enfant, puis calent

Deux hommes ont été interpellés dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 décembre après une course-poursuite plutôt étrange avec la police.



Les faits démarrent à 1h20, rue Jean Jaurès à Aniche (Nord) lorsque des policiers tentent de contrôler une voiture ayant commis plusieurs infractions au code de la route, son conducteur étant en état d'ivresse.



Mais les deux occupants du véhicule refusent d'obtempérer et le conducteur prend la fuite vers Abscon, puis vers Mastaing. Ils tentent alors de percuter le véhicule de police à plusieurs reprises.

La voiture de police endommagée par un rondin

Le passager, lui, jette par la fenêtre des objets divers, notamment des rondins de bois, une ligne d'échappement et un siège pour enfant. L'un des rondins atteint d'ailleurs atteint le châssis du véhicule des policiers, endommageant un boîtier et un câble.



Mais à Mastaing, la voiture des fuyards finit par caler et les deux hommes fuient à pied. Ils sont finalement rattrapés par les agents, mais se débattent et l'un d'eux essaie de donner des coups aux deux policiers. Âgés de 22 et 30 ans, ils ont été interpellés pour refus d'obtempérer, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, violences aggravées, rébellion et dégradations volontaires.