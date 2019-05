Aniche : près de 500 personnes marchent en mémoire d'Ivenson

près de 500 personnes #Aniche pour un dernier hommage à Ivenson 15 ans tué mercredi @TheryBertrand @F3nord pic.twitter.com/zXHvcUJtKR — Ali Ben (@alibenbournane) 4 mai 2019

La marche blanche en mémoire d'Ivenson s'est élancée ce samedi midi du domicile de l'adolescent, rue Edmond-Laudeau à Aniche (Nord). Près de 500 personnes sont parties vers 14 heures, après avoir observé une minute de silence.Ivenson, 15 ans, a été tué d'une balle dans la tête dans la soirée du mercredi 1er mai à l'entrée de son domicile par trois hommes, dont deux cagoulés. On ignore encore le mobile du crime, mais deux personnes – dont le cousin de la mère de l'adolescent, défavorablement connu de la justice – ont été interpellés. Ils ont tous les deux été mis en examen pour assassinat ce samedi matin et écroués.La mère du garçon, Alowaisa Makdonald, décrivait jeudi son fils comme "son génie", un garçon "qui ne cherche pas les bagarres", qui "ne fume pas" et qui aimait jouer à la consoleEn parallèle à cette marche, un élan de solidarité s'est mis en place pour aider la famille à rappatrier le corps d'Ivenson en Guyane pour l'inhumer. Une cagnotte en ligne a également été lancée dans ce but.