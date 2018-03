Une annonce sur Le Bon Coin pour sauver la classe d'Aubencheul-au-Bac

Le Bon Coin : une annonce pour sauver la classe d'Aubencheul-au-Bac

Des parents d'élèves de l'école primaire Henri Matisse ont lancé une annonce pour recruter des élèves afin d'éviter la fermeture d'une classe. - France 3 Nord Pas de Calais - Victoria Rouxel, Sergio Rosenstrauch, Fanny Duhem

"Si t'as de la classe, rejoins notre classe". Tel est le titre de l'annonce des parents d'élèves de l'école primaire publique d'Aubencheul-au-Bac et Hem-Lenglet, postée le 19 mars sur le site de vente en ligne Le Bon Coin Avec cette annonce, ces parents d'élèves espèrent recruter de nouveaux élèves, afin d'éviter la fermeture d'une classe. À la rentrée prochaine, les CE2 devraient fusionner avec les CM1 et les CM2.Il y aura alors trois niveaux scolaires dans une seule classe. Lancée par l'actuel gouvernement, cette réforme vise à libérer des instituteurs au profit d'établissements en zones sensibles.Pour le maire, Michel Prettre, cette mesure pénalise les territoires ruraux. Au micro de France 3, une parent d'élève déplore cette situation : "En fermant des écoles dans les villages, cela fait aussi mourir les villages. Et je trouve ça malheureux, parce maintenant des jeunes parents ne voudront pas venir s'installer dans des villages où il y a peu d'écoles ou peu de classes".Lundi prochain, les parents d'élèves rencontreront le directeur de l'Académie pour discuter de l'avenir de leur école.