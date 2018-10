Après l'émotion, l'association Wonder Augustine “continue le combat” pour la recherche sur le cancer infantile

Association Wonder Augustine Wonder bureau Un ciel bleu azur, des dessins, des marguerites, des coeurs, des coccinelles, des licornes, de l'amour, beaucoup d'amour...Merci à tous les #wondersupporters d'avoir répondu...

Hasnon : un émouvant lâcher de ballons en hommage à Wonder Augustine

Steeve De Matos, Président de l'association Wonder Augustine - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Corinne Péhau et Sergio Rosenstrauch. Montage de Vincent Dusausoy.

500 morts par an

Quand les chercheurs cherchent des fonds

Un fonds dédié de 20 millions d'euros

Des nuées de ballons blancs qui s'envolent, voilà un hommage (biodégradable) de plus en l'honneur de Wonder Augustine, la petite fille de quatre ans dont la mort, des suites d'un cancer incurable , a provoqué un immense élan de solidarité. La page Facebook et le combat d'Augustine ont été suivis par beaucoup beaucoup de personnes et, mais pas seulement" expliquait hier Steeve de Matos, président de l'association et cousin de la maman d'Augustine.", car au-delà de la vague d'émotion ou du soutien de nombreuses personnalités et anonymes , l'associationDepuis le décès de la petite fille de Watterlos, le 8 octobre, les initiatives se sont multipliées pour lever des fonds : des centaines de motards ont roulé à Armentières et ont signé un chèque à l'association, un magasin de vêtement a lancé une opération spéciale, une pizzeria a fait une journée spéciale margheritas en versant les bénéfices à l'association, un fleuriste a créé une rose à 5 euros en hommage à la petite fille... et l'association a pu récolter, jeudi dernier. Un spectacle équestre pour les enfants est également prévu le 10 novembre.Un argent qui, comme prévu, va servir à financer la recherche sur le cancer infantile. "Il y a un vrai élan de solidarité" confie Steeve De Matos qui précise que le combat d'Augustine a apporté une vraie réflexion. "'"Pour autant, le "tonton" d'Augustine sait que "ce que nous faisons, d'autres associations le font". Car, et presque autant d'associations se sont créées dans la foulée. C'est pourquoi l'association Wonder Augustine veut peu à peu seet"Ce ne sont pas les associations qui doivent financer les recherches" martèle Steeve de Matos qui en renvoie la responsabilité à l'État.Le 17 octobre, deux députés des Hauts-de-France (l'UDI-Agiret le LR avaient interpellé la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur ce suje t, à l'Assemblée nationale. "L'histoire d'Augustine, je l'ai suivie... Ce cancer, c'est un vrai défi à la science aujourd'hui" avait-elle répondu. "Nous devons imposer aux industriels du médicament de développer plus de médicaments en pédiatrie.""C'est un paradoxe incroyable que les chercheurs de l'Institut national du Cancer passent autant de temps à chercher des fonds" souligne Steeve De MatosEt de souligner que surallouée chaque année à la recherche contre le cancer,. Et d'ailleurs "sur ces 3 millions on est plutôt sur de la recherche clinique".Il existe trois types de recherches. Selon le site de la Fondation contre le Cancer belge , ladéfinit et valide "les meilleures stratégies possibles de diagnostic et de traitements des pathologies cancéreuses". La"vise à comprendre les mécanismes qui aboutissent au cancer" et laassure le lien entre les deux et "se charge de trouver des applications pratiques aux découvertes fondamentales les plus récentes".Steeve Di Matos assure que la recherche clinique a toujours été privilégiée et "".Concrètement, l'association Wonder Augustine et plusieurs dizaines d'autres comme "Eva pour la vie" sont rassemblées au sein du collectif " Grandir sans cancer ". Une Proposition de projet de loi (PPL) portée par le député des Alpes-Maritimes Bernard Brochand (LR) bientôt présentée à l'Assemblée national pourrait dégager un budget de" précise Steeve De Matos. "On ne veut pas prendre dans l'enveloppe du cancer du poumon, du cancer du sein ou du cancer de la prostate,Un fonds dédié pour lequel l'association va se battre, avec autant de force que lorsque Augustine a combattu le cancer pendant près de deux mois.