Après la plainte d'un boucher nordiste, une militante vegan condamnée pour “apologie du terrorisme”

"Apologie" du terrorisme

La procureure de la République de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) Cécile Deprade a indiqué avoir, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure de la"Ben quoi,Pas moi, j'aipour lui, il y a quand même une justice", avait publié lasur Facebook trois jours après la mort à Trèbes du boucher du Super U, Christian Medves, une des quatre victimes du jihadiste Radouane Lakdim. Le message avaitDans son réquisitoire, la magistrate a expliqué que c'était le droit de la prévenue d'avoirmais qu'elle ne pouvait oublier qu'elle vivaitqui s'appliquent à tout le monde.Mme Deprade a notamment insisté sur las'appuyant notamment sur la circulaire de l'ancienne ministre la Justice Christiane Taubira de janvier 2015, dont elle a lu le texte à l'audience. Dans cette circulaire, Mme Taubira définit "l'apologie" par "", a expliqué la procureure. Le texte "en lui-même" de la militante vegan, "", a-t-elle souligné.Ce message avait entraînéà la veille des obsèques des quatre victimes des attentats, célébrées à Trèbes, Villedubert (Aude) et Carcassonne. Laurent Rigaud,, avait été très choqué et avait décidé de porter plainte. "Chacun pense se qu’il veut, mais là je pense quesur son post", expliquait-il.Le chef boucher du Super U, 50 ans, marié et père de deux filles, avait étédans le supermarché, quand le jihadiste se réclamant de l'Etat islamique était entré dans le magasin vers 11h le 23 mars.