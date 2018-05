Arleux : à pied, VTT ou trotinette, le “canicross” séduit les amoureux des chiens (et du sport)

Arleux : à pieds, VTT ou trotinette, le "cani-cross" séduit les amoureux des chiens et du sport

Anne-Cécile Choffel, Canicrosseuse ; Christophe Verecke, Canicrosseur ; Mélodie Borowicz; Gagnante cani-VTT femmes ; Benoît Delaplace, Directeur territorial canicross région Nord-Est - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Maëlys Septembre et Laurent Navez

. Arleux organisait dimanche l'une des plus grosses compétitions de France de cette nouvelle discipline, avec à la clé une qualification pour les championnats du monde, en Pologne.À deux pieds pour les uns, quatre pattes pour les autres,, mais chacun se donne à fond. "Je dois être à 24 minutes 04" note Anne-Cécile, à l'arrivée. "Je suis contente, je venais pas pour un chrono, mais."D'autres voient plus loin, comme Mélodie Borowicz et Lou, vainqueurs dans leur catégorie en VTT, deux ans après leur première course "" s'amuse-t-elle. "En VTT, ça va mieux, maintenant il faut que j'arrive à le suivre."