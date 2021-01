"Un acte de solidarité collective" : la Nordiste Line Renaud, 92 ans, s'est fait vacciner

Elle était réticente, mais a finalement décidé de se faire vacciner ce lundi 18 janvier, date d'ouverture de la vaccination aux personnes de 75 ans et plus. La chanteuse et comédienne nordiste Line Renaud espère ainsi rassurer les personnes réticentes.