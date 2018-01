Après avoir berné la Condition Publique à Roubaix, Dieudonné récidive à la Chapelle-d'Armentières

"Ne pas dire 'Dieudonné'"

La Condition Publique déjà piégée samedi

Après s'être fait passer pour une entreprise de cosmétiques pour pouvoir jouer à la Condition Publique de Roubaix samedi soir, l'humoriste polémique Dieudonné a utilisé le même stratagème auprès des Salons Kennedy pour se produire ce dimanche à La Chapelle-d'Armentières.On comptaitdans la salle, avant l'arrivée de Dieudonné, persona non grata dans de nombreuses salles de la métropole.Cette fois-ci, Dieudonné a fait croire à la directionUn homme s'est d'abord produit pendant dix minutes, le temps d'une chanson, mais la direction des Salles Kennedy a vite déchanté en voyant arriver l'humoriste.La directrice, "décomposée", admet s'être laissée berner mais assure qu'il n'y aura qu'un seul spectacle, le démontage de la scène étant prévu pour 19h30.Deux spectacles étaient initialement prévus, le premier à 18 heures, le second à 20 heures, et il était seulement affiché "Lille" sur le site officiel de Dieudonné.Comprendre par là la métropole de Lille, puisque comme samedi, leparmessage à ceux qui s'étaient procuré un billet.Un premier SMS, reçu après la réservation, donne rendez-vous sur un parking Place de la Gare à Armentières, avisant : "Discrétion exigtée".Puis près d'une demi-heure avant le début du premier spectacle, l'adresse est donnée : "RDV @ Les salons Kennedy" à La-Chapelle-d'Armentières". Encore une fois le secret est de mise : "Ne pas dire 'Dieudonné'. Suivez l'Esprit de la forêt !"L'Esprit de la Forêt est une véritable société, appartenant à Noémie Montagne selon sa fiche sur Societe.com , et c'est la même entreprise qui avait servi à la réservation à Roubaix.Samedi soir, alors que la Condition Publique à Roubaix avait loué sa salle pour une présentation de produits cosmétiques, la direction a vu arriver des centaines de personnes devant l'établissement.Puis Dieudonné était arrivé, "fier de son coup" et narguant le personnel, confiait ce dimanche matin Jean-Christophe Levassor, directeur de la Condition Publique. Après avoir songé à annuler la représentation, le directeur et le président l'avaient finalement laissée se produire" se défendait Jean-Christophe Levassor, qui avec le président du centre culturel Frédéric Minard, également adjoint à la mairie chargé de la culture, envisageait une plainte pour réparer le préjudice subi.