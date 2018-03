Armentières : brasseurs de bière en situation de handicap, leur Léonce a reçu une médaille d'or

Armentières : brasseurs de bière en situation de handicap, ils ont vu leur Léonce médaillée d'or

Andréi Choquet ; Cyril Martel ; Geoffrey Tillieu, Moniteur d’atelier - ESAT - Atelier Malecot ; Frédéric Boidin, Moniteur d’atelier - ESAT - Atelier Malecot - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Claire Chevalier et Sébastien Gurak. Montage de Marion Dubois.

La Léonce d'Armentières Après les médailles aux JO d'hiver, placent aux médailles du Concours Général Agricole 2018 ! Et c'est avec une certaine fierté ☺️ que nous vous annonçons : la médaille de Bronze pour la Léonce...

Dès l'annonce de la récompense , les commandes se sont envolées, à la Brasserie Malécot.: le Concours général agricole du Salon de l'agriculture, la semaine dernière, a été une véritable consécration pour le travail de ces personnes handicapées,"C'est une belle reconnaissance" confie Andréi Choquet, tandis que Cyril Martel, tout en étiquetant les bouteilles, se dit "bien content" et ajoute : "Ils sont une dizaine d'adultes à s'activer dans cet atelier de l'association " Les Papillons blancs "., une équipe encadrée par deux moniteurs."On commence par la pesée des grains, la préparation des matières premières, la pesée, la préparation de commande" énumère Geoffrey Tillieu, moniteur de l'ESAT, et puis tout ce qui est brassage : la cuisson, la prise de température, le suivi des fermentations, des purges."Aujourd'hui,: "En tant que brasseurs on est fiers" explique son collègue Frédéric Boidin, mais "c'est surtout le développement de la brasserie qui sera pour nous notre priorité, qui est de fournir encore plus de travail à nos travailleurs."Et ces derniers ne devraient pas chômer : alors qu'ils ont déjà cinq Léonce d'Armentières : blonde, blanche, ambrée, brune et triple,