Armentières : des centaines de motards pour Wonder Augustine

Armentières : des centaines de motards en hommage à Wonder Augustine

La petite, n'en finit plus de rassembler. Ce samedi 13 octobre, environse sont mobilisés à, pour rendre hommage à cette enfant de, décédée lundi d'undu cerveau."On ne peut pas faire grand chose, mais pour les parents, c'est fort quand même", selon une pilote anonyme présente ce samedi.Le combat d'Augustine, frappée au mois d'août par la maladie, a ému toute la France. Notamment à travers la page Facebook Wonder Augustine , où la maman partageait dignement ses derniers instants.Sa disparition a suscité l'émoi de personnalités, comme l'acteur Omar Sy ou encore son chanteur préféré, Vianney Si Augustine s'est éteinte, lecontinue. Avec ce rassemblement de motards, la famille espère mettre en avant la. Aujourd'hui, surd'euros alloués chaque année au cancer, seulement 3% concernent les enfants.L'a déjà récolté plus de 50 000 euros. Une soirée caritative sera d'ailleurs organisée le 18 octobre prochain.