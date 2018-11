Armentières : un photographe britannique recrée des clichés de la Grande Guerre 100 ans après

Paroisse Des Douze Apôtres Des photos à Cent ans d'écart ! Voici la belle histoire : En 1918, le photographe anglais David Mc Lellan prit en photo 5 soldats Britanniques...

Des statuettes "parfaitement préservées"

Les gens d'Armentières auront toujours ce souvenir de ce qu'il s'est passé en 1918

Nous sommes en février 1918 à Armentières et un photographe du Daily Mirror David McLellan aperçoit cinq soldats Britanniques aider un prêtre au milieu des ruines.Il les suit, puis les immortalise sur les marches de l'église Saint-Vaast alors qu'ils aident le Père Léon PeulmeuleUn siècle plus tard, un autre photographe du Daily Mirror, Philip Coburn, se rend à Armentières et y découvre que les cinq statuettes sont "parfaitement préservées", raconte-t-il dans un article du tabloïd britannique Surtout, il entreprend avec l'abbé Lde prendre les mêmes photos, cent ans après, en demandant aux paroissiens de prendre la place des soldats."C'est incroyable que ces statues aient survécu après tout ce qu'il s'est passé à l'époque, c'est juste extraordinaire." confie au tabloïd Sylvie Duclercq, une paroissienne de 62 ans au journaliste britannique."Pour nous, c'est incroyable que" ajoute-t-elle. "Grâce au photographe du Daily Mirror,."