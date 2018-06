L'Armentiérois Frédéric Motte se retire de la course à la présidence du Medef

J'ai decidé de me retirer de la course à la présidence du @medef et de soutenir @asaubot ➡️ Je souhaite que les enseignements de la campagne servent à une profonde transformation du Medef pour en faire un outil moderne au service de ts les entrepreneurs https://t.co/5mzu1rpYU1 pic.twitter.com/9yhuDQCxTn — Frédéric Motte (@FredericMotte) 4 juin 2018

Il n'était pas favori, mais son profil tranchait, à côté des autres candidats à la présidence du Medef . Frédéric Motte, originaire d'Armentières, a fini par se retirer de la course en apportant son soutien à un autre candidat : Alexandre Saubot."À quelques jours du vote consultatif du Conseil exécutif, force est de constater que nous voyons se dessiner une course finale entre deux candidats. J'ai donc décidé de retirer ma candidature" a-t-il annoncé dans un communiqué publié lundi Pour autant, Frédéric Motte n'abandonne pas son cheval de bataille :, dont il s'est fait le représentant pendant les six mois de sa campagne. "J'appelle les deux candidats les mieux placés pour l'emporter àLe candidat qu'il soutient, Alexandre Saubot, est le patron du groupe Haulotte (un constructeur d'engins de travaux publics et de machines d'élévation) et le vice-président du Medef en charge du pôle social. Un homme qui, aux dires de l'ex-candidat nordiste, "a su porter tout au long de cette campagne un projet de transformation profonde pour le Medef".On ne compte plus que cinq candidats à la présidence du Medef, dont