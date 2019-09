Erquinghem-Lys : un automobiliste décède après un malaise et percute un échafaudage

Un homme a perdu la vie mercredi midi à Erquinghem-Lys, près d'Armentières (Nord), probablement victime d'une détresse respiratoire au volant.



Selon la gendarmerie, qui s'appuie sur plusieurs témoignages, le véhicule de la victime aurait fait plusieurs zigzags au niveau de la rue Basse avant de percuter deux véhicules qui se trouvaient en stationnement.



Filet de sécurité

L'une de ces deux voitures, sous le choc, a ét éà so tour propulsée contre un échaffaudage. Deux ouvriers qui se trouvaient dessus ont alors chuté, mais un filet de sécurité leur a sauvé la vie.



La voiture accidentée, elle, a terminé sa course dans un semi-tonneau, percutant un troisième véhicule et s'immobilisant à l'horizontale sur la chaussée. À l'intérieur, un homme a été désincarcéré mais se trouvait déjà en arrêt cardio-respiratoire. Les secours n'ont pas réussi à le réanimer.



Selon ses proches, il s'agit d'un homme souffrant d'une grave insuffisance respiratoire. Un appareil de ventilation mécanique se trouvait par ailleurs près de lui.