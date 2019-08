Erquinghem Lys : une voiture heurte un camion citerne, 4 victimes dont une femme enceinte et un enfant

Vendredi 16 août, vers 19h, un accident de la route est survenu rue d'Alloeu, à Erquinghem Lys, près d'Armentières. Une voiture s'est déportée et a heurté un camion citerne, qui contenait des denrées alimentaires, ont indiqué les pompiers du Nord.



Les 2 véhicules se sont ainsi retrouvés dans le fossé et la voiture a fini sur le toit. Pendant l'accident, une roue de la voiture s'est arrachée et a heurté un second véhicule.



Les secours d'Armentières, de Bailleul et de Lomme, soit une vingtaine de pompiers au total, sont intervenus. 4 victimes ont été transportées aux centres hospitaliers de Lille et d'Armentières, dont un enfant de 2 ans et une femme enceinte, qui se trouve dans un état grave.