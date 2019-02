La Léonce d'Armentières, bière fabriquée par des travailleurs handicapés, servie à l'Elysée

Armentières : brasseurs de bière en situation de handicap, leur Léonce a reçu une médaille d'or

De la bière d'dans les verres de l'! La brasserie Malécot a livré ce lundi ses premières bouteilles de "" aux cuisines de laLe chef cuisinieren a accusé réception avec une photo sur Facebook accompagnée de ce commentaire : "La bière fabriquée par l’Esat d’Armentieres est arrivée ! Merci aux jeunes en situation de handicap intellectuel qui compose l’équipe de brasseurs pour ce travail ! Nous nous étions rencontrés à l’Assiette Gourm’Hand, ils sont maintenant fournisseurs. Le travail paie toujours !" On ignore pour l'instant si le Président Macron lui-même a déjà goûté à cette bière nordiste.Une belle récompense pour cette brasserie qui emploie une dizaine de travailleurs handicapés depuis 2015. Laest déclinée en 6 versions :Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule : la brasserie a gagné (pour la 2ème année consécutive) deux médailles au concours général agricole du Salon de l'agriculture 2019 Nous avions consacré l'an dernier un reportage à cette brasserie d'qui peut produire jusqu'à 330 hectolitres par an.