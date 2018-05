Nord : avec beaucoup de courage, Yousef Zeriah, 51 ans, reprend de brillantes études

Nord : à 51 ans et avec beaucoup de courage, Yousef Zeriah reprend de brillantes études

Yousef Zeriah, étudiant en Master 2 Management et Sciences de Gestion à l’IAE Lille remporte le prix André Lebrun 2018 #IAELille pic.twitter.com/QgDzg1jBoH — IAE Lille (@IAELille) May 15, 2018

Comme un combat de boxe

Il a: à 51 ans, c'est une récompense. Mardi, il le quinquagénaire a reçu"J'aiet là, aujourd'hui, j'ai non seulement un diplôme, uneet en plus à ce niveau-là des études supérieures je crois qu'il n'y a pas grand chose à ajouter... Je suis, sourit le diplômé.Issue d'un quartier difficile, Youssef aavant de devenirmais il a réussi à obtenir une validation des acquis et a pu ainsi intégrer directement", précise Marie-Clause Masse, responsable de la formation continue à l'IAE de Lille. "Il ne lâche jamais, je ne crois pas."Pour en arriver là, le quinquagénaire n'a. Il a aussi dû acquérir une méthodologie,"J'essaye de le faire réviser,j'essaye de lire ses cours et de lui dire ce qui ne va pas, ce qui va, et ça l'aide oui", sourit Yanis Zeriah.Et quand il ne révise pas,. Il est arrivé encette année. Pour lui, cela n'a rien d'un hasard. "Pour réussir quelque chose on doit monter,contre tout ce qui peut parasiter votre démarche, qu'elle soit sportive, intellectuelle, relationnelle", explique Yousef Zeriah.Aujourd'hui, Youssef n'a pas encore écritMais il espère que son parcours servira, car il le répète souvent, il n'est jamais trop tard...