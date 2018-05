Le Nordiste Frédéric Motte se rêve à la tête du Medef

Audition devant le conseil exécutif du @medef ce matin ➡️ Ma volonté de transformation a été ecoutée et entendue, je continue ma campagne sereinement avec force et détermination, pour redonner à notre belle maison ses lettres de noblesse ! #EnsembleTransformonsLeMedef pic.twitter.com/uDhfNCj5oF — Frédéric Motte (@FredericMotte) 28 mai 2018

Je connais bien ce que ressentent 95% de nos chefs d'entreprise

Le Nordiste Frédéric Motte veut prendre la tête du Medef

Frédéric Motte, Candidat à la présidence du Medef - Reportage de Myriam Schelcher et Antoine Morvan. Montage de Michelle Vansteenkiste.

Frédéric Motte, président du Medef des Hauts-de-France, se verrait bien succéder à Pierre Gattaz.Le quinquagénaire, issue d'une famille d'entrepreneurs et originaire d'Armentières mise sur les Petites et moyennes entreprises (PME) plutôt que sur les mastodontes du CAC 40.explique-t-il, confiant à l'issue de son grand oral devant le conseil exécutif du Medef. "J'ai démarré de zéro, il faut convaincre les banquiers. Je connais bien ce que ressentent 95% de nos chefs d'entreprise et de nos adhérents du Medef, qui sont des patrons de PME."Ils sont six à se porter candidats à la présidence du Medef. S'il a la faveur des petites entreprises, Frédéric Motte n'est pas le favori de la course à la succession, d'autant plus qu'il serait controversé au sein des patrons du Nord, selon Mediapart . L'élection aura lieu le 3 juillet.