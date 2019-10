Panthère d'Armentières : la garde à vue du propriétaire présumé prolongée

mise en danger de la vie d’autrui

ouverture non autorisée d’établissement pour animal non domestique

exploitation d’établissement pour animaux non domestique sans certificat de capacité

cession non autorisée d’animal d’espèce non domestique ou de ses produits

sévices graves ou acte de cruauté envers un animal non domestique apprivoisé ou captif

détention en captivité d’un animal non domestique d’une espèce protégée sans avoir procédé à son identification.

La panthère toujours introuvable depuis son vol

Le parquet de Lille a prolongé la garde à vue du propriétaire présumé de la panthère d'Armentières , a-t-on appris ce mercredi 2 octobre. Celle-ci devrait donc s'achever au plus tard jeudi après-midi.L'occupant du logement d'où s'était échappée le 19 septembre la panthère d'Armentières s'était présenté mardi 1octobre au commissariat de la ville nordiste, après être resté introuvable pendant près de deux semaines. Il l'aurait fait sur le conseil de son avocat, selon le JDD Soupçonné de trafic d'animal , il avait alors été placé en garde à vue pour les faits de :La panthère, une femelle âgée de 6 à 12 mois et pesant 25 à 30 kilos, s'était promenée sur les toits jouxtant l'appartement à la stupeur des riverains, avant d'être secourue par les sapeurs-pompiers.Soignée, elle avait alors été placée dans un enclos protégé au sein du zoo de Maubeuge, où elle attendait son transfert vers un centre spécialisé de l'association Tonga Terre d'Accueil, à Saint-Martin-la-Plaine (Loire).L'animal, dégriffé, était déjà en grand stress et se nourrissait peu. Mais dans la nuit du 23 au 24 septembre, il avait été volé . À l'intérieur du zoo, à une cinquantaine de mètres du commissariat de Maubeuge, les six cadenas avait été retrouvés brisés. La ville soupçonnait alors que "des moyens conséquents ont été utilisés".Rien, dans les faits dont on soupçonne le propriétaire présumé, ne semble, à ce stade, le relier à ce vol. La mairie de Maubeuge a porté plainte et une enquête a été ouverte par le parquet d'Avesnes-sur-Helpe.