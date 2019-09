Panthère noire sur un toit à Armentières : le propriétaire est toujours recherché

© AFP PHOTO /SAPEURS POMPIERS DU NORD

Armentières : une panthère noire se promène sur les toits !

Le propriétaire de la panthère noire capturée mercredi sur le toit d'un immeuble d'Armentières (Nord), un "particulier" qui gardait le fauve chez lui et avait laissé une fenêtre ouverte, est "toujours recherché" par les autorités, a-t-on appris jeudi auprès de la police."Une enquête est en cours, pour entendre le propriétaire qui hébergeait l'animal" dans des conditions "qui restent à déterminer". Mais, "au moment de l'intervention des secours, le logement était vide et aucun suspect n'a encore été interpellé à ce stade", a expliqué un porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Nord.Les policiers ont "recueilli des témoignages divergents", indiquant pour certains "que le propriétaire était parti en vacances", pour d'autres qu'il avait quitté son logement "peu de temps" avant l'arrivée des pompiers, a détaillé ce porte-parole.Sur le plan pénal, le propriétaire sera poursuivi "a minima pour mise en danger d'autrui (...) par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende. "En collaboration avec la police", l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS, dépendant du ministère de la Transition écologique) a également ouvert une enquête "pour déterminer le cadre légal de détention de l'animal", notamment "son origine" ou "la manière dont il est arrivé à Armentières", a indiqué Stéphane Souriau, chef de la brigade Nord de l'ONCFS."Si la panthère a réussi à s'échapper par la fenêtre, c'est que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies", a-t-il ajouté, précisant que la détention d'espèces sauvages, notamment dangereuses ou protégées, sans avoir les autorisations requises, "est passible de trois ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende".Les pompiers avaient été appelés mercredi soir peu après 18H00 dans cette commune de l'agglomération lilloise pour déloger la panthère qui "se baladait" sur le toit d'un immeuble d'habitation, tel un chat de gouttière. Sur des photographies diffusées par les services de secours, on peut voir l'imposant animal déambuler tranquillement sur le rebord du toit, au troisième et dernier étage d'un immeuble en briques, se penchant dans le vide ou regardant par la fenêtre d'un appartement. Après l'installation d'un périmètre de sécurité par la police, pour éviter que la panthère ne saute, les pompiers l'ont finalement piégée "à l'intérieur d'une habitation" dans laquelle elle venait de rentrer.Accompagné d'un policier et un agent de l'ONCFS, un vétérinaire sapeur-pompier a ensuite endormi l'animal à l'aide d'un "fusil hypodermique" équipé de fléchettes anesthésiantes. L'opération n'a fait aucun blessé. Mis en cage, le félin a finalement été confié à la Ligue protectrice des animaux (LPA) du Nord. Agé de "cinq à six mois", il "se porte bien", selon l'association. "Notre petite pensionnaire extraordinaire" est maintenant "partie vers un parczoologique en capacité de l'accueillir dans de meilleures conditions", a dit l'association dans un message publié à la mi-journée sur Facebook.