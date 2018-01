“Raid Dingue” de Dany Boon, film français le plus vu de 2017

Raid Dingue - Bande-annonce officielle HD

209 millions d'entrées en 2017

Avec "Raid Dingue" de Dany Boon, "Valérian" de Luc Besson, "Alibi.com" de Philippe Lacheau et "Le Sens de la fête" de Eric Toledano en quarté gagnant, les films français ont une nouvelle fois progressé en 2017 dans l'Hexagone, alors queLa comédie, qui raconte les premiers pas d'une femme au sein des forces d'élite de la police nationale, arriveLe réalisateur natif d'Armentières espère faire aussi bien avec son dernier film "La Ch'tite Famille" dont la sortie nationale est prévue le 28 février 2018. Mais avant cela, Dany Boon a prévu undans toute la région, 18 en trois jours,Dans "La Ch'tite Famille", on voit Dany Boon camper un designer parisien qui, suite à un accident, retrouve son accent du nord. Un orthophoniste vient l'aider à le perdre tandis que sa mère, Line Renaud, est heureuse de ce retour aux sources.Parmi les autres succès français de 2017, on retrouve aussi "Valérian et la Cité des milles planètes" de Luc Besson (4 millions), "Alibi.com" de Philippe Lacheau (3,6 millions), "Le Sens de la fête" d'Eric Toledano (3 millions) et "Au Revoir Là-haut" de Albert Dupontel (1,9 million).Au total, la part de marché desa représenté près deen constante augmentation depuis trois ans, atteignant en 2017 le niveau le plus haut depuis 2014, année record avec le succès "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?" de Philippe de Chauveron. Dix-sept films français réalisent plus d'un million d'entrées (18 en 2016).De leur côté, lesreculent de 8,6% à un peu plus deen 2017. Leur part de marché n'atteint ainsi que 48,8 % en 2017, contre 52,4 % en 2016. Seuls, deux films américains ont réalisé plus de cinq millions d'entrées : "Moi moche et méchant" (5,6 millions) et "Star Wars : épisode 8, les derniers Jedi" (5,2 millions).Tous films confondus, la France enregistre laavec 209,2 millions de tickets. Pour la quatrième année de suite, le cap des 200 millions d'entrées a été franchi, très au-dessus de la moyenne des dix dernières années (205 millions).Toutefois, 2017 fait(213,1 millions). En 2011, un record avait été établi avec 217 millions de fauteuils.