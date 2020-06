RESULTATS. Municipales à Armentières : Bernard Haesebroeck (PS) conserve la mairie

Municipales à Armentières : Bernard Haesebroeck repart pour un tour https://t.co/mEWuH3WpLM pic.twitter.com/tQp2xVaIA0 — VDNArmentières (@VDNArmentieres) June 28, 2020

Sans surprise. Bernard Haesebroeck, avec 51,84 % des suffrages, a largement devancé Michel Plouy (34,58 %) et Dominique Bianchi (13,56 %) au second tour des élections municipales. Une victoire logique puisque le maire sortant était déjà en tête au 1tour (37%) et avait fait alliance avec son ancien adjoint communiste, arrivé 4Michel Plouy, qui a tenté de rassembler la droite, progresse de plus de 10 points par rapport au 1tour (34,6%) mais continuera à siéger dans l'opposition, avec un élu de moins que lors du dernier mandat. Le DVG, ancien adjoint, Dominique Bianchi réalise 13,6%.Comme ailleurs, l'abstention a été très forte à Armentières ce dimanche pour le second tour des élections municipales : 68 %Bernard Haesebroeck, 68 ans, avait été élu en 2014 avec 47,02 %. Egalement vice-président de la Métropole Européenne de Lille (MEL), il va entamer son 3mandat.Son père, Gérard, avait été maire d'Armentières entre 1959 et 1999.