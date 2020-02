VIDEO. 1970 : les images étonnantes d'un mariage subaquatique à Armentières

De quand date ce reportage ?

1970 : les images étonnantes d'un mariage subaquatique à Armentières

De quoi parle-t-il ?

Qu'y voit-on ?

Il a été diffusé le 21 septembre 1970 sur FR3 Nord Pas-de-Calais. Il y a presque 50 ans.D'un mariage subaquatique. L'INA n'a pas gardé de détails sur les noms et circonstances exactes de cette union insolite. On sait simplement que c'est l'Abbé Thieghem, alors trésorier club de plongée d'Armentières qui avait célébré le mariage. Pour le reste, peu d'infos.: si vous connaissez le couple de mariés, n'hésitez pas à nous envoyer un mail . Selon un membre du club armentièrois, ils pourraient avoir divorcé et déménagé dans le Valenciennois.Pas de son mais des images insolites d'un mariage sous l'eau, dans la piscine d'Armentières. Tout y est : la mariée en blanc, l'autel immergé et le prêtre-plongeur. L'échange de consentement a eu lieu sous l'eau.A noter qu'en 1987, FR3 Nord Pas-de-Calais a filmé un autre mariage subaquatique à Wasquehal (près de Lille) : à découvrir à la fin de la vidéo (avec la couleur !).