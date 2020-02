VIDEO. Pollution : un Nordiste nettoie les 10 plus belles rivières du monde en rafting et en kayak

Yann Joseph se définit lui-même comme un kayakiste écol’eau. Il est licencié au Kayak Club d’Armentières, près de Lille, et passionné de rafting depuis une vingtaine d'années.



Son projet a germé il y a 4 ans, comme il le raconte sur le plateau de l’émission Vous êtes formidables : "En lisant le National Geographic, je vois un article sur les 10 plus belles rivières du monde. Ça me fait rêver et je me dis, je vais descendre les 10 plus belles rivières du monde !"

Mais ses 3 filles, Floriane, Tara et Darlène l'interpellent : "Ok papa, mais qu’est-ce-que tu vas faire pour l’environnement avec ce projet ? »



Yann Joseph interviewé dans l'émission "Vous êtes formidables"

Il adore le kayak et il hait les déchets

Opération de nettoyage au Chili

5 278 kg de CO2

500 km de train

26 500 km d’avion

300 km de bus

Rafting au Chili

Collecte de déchets au Chili

Pour Yann Joseph, la réponse est toute trouvée. Chaque année, en mars, il participe avec son club d’Armentières au nettoyage de la Lys. Alors, pourquoi ne pas faire ça ailleurs et surtout pourquoi ne pas concilier les 2 projets ? Avec le soutien inconditionnel de sa famille, Yann se lance, crée l’association Along Clean Rivers et cherche des sponsors. On peut devenir partenaire à partir de 12 € seulement et un tiers des dons est systématiquement reversé à Surfrider Foundation qui lutte contre le plastique partout dans le monde.Et l’aventure commence. En juin 2017, sur la Salmon River aux Etats-Unis, en janvier 2018 sur la rivière Chadar en Inde et en août 2019 sur la Magpie au Canada...Yann Joseph et son association viennent tout juste d’accomplir leur quatrième défi, au Chili, où ils ont nettoyé la lagune de Futaleufu, avec l’aide de la municipalité de Futaleufu, de l’association des gardes forestiers et de l’association Futaleufu riverkeeper. Comme il l'explique dans Vous êtes formidables , "ce sont des rivières compliquées sur la partie descente. Donc nous sommes toujours avec des guides locaux, des associations locales qui peuvent nous aider. Par exemple, au Canada, on a fait attention le soir à ne pas mettre de nourriture dans nos tentes, à cause des ours. Ce sont de petites choses à savoir !".Bilan écol’eaugique de la Futaleufu river (Chili) :Along Clean Rivers reversera donc 108 € à Reforest'Action en septembre 2020. 8m3 de déchets ramassés lors de l’opération de nettoyage.Yann est rentré à Lille le 6 février dernier et reparti une semaine plus tard en Australie, pour descendre la Franklin River et réaliser une opération de nettoyage de la Parramatta river sur Sydney. Il précise : "En Australie, nous participerons aussi à des nettoyages de plages. Au Maroc, on interviendra dans des écoles pour donner des cours sur le plastique et raconter ce qu'on a vu dans d'autres pays, parler du réchauffement climatique."Après l'Australie, il restera 5 défis à relever qui emmèneront Yann Joseph et son association au Pérou, en Ouganda ou encore en Arctique. Rien n'est impossible pour ce cadre bancaire qui a notamment transformé ses treizièmes mois en jours pour pouvoir voyager. Et dans ses bagages, on ne trouve bien sûr aucune bouteille en plastique !Comme il le raconte dans Vous êtes formidables ," 80% des déchets que nous ramassons sont du plastique, et surtout des bouteilles en plastique. J'ai même arrêté de boire des sodas, tant qu'il n'y a a pas de consignes des grandes compagnies pour dire : "arrêtez de les jeter, parce qu'à la fin, elles terminent dans les océans !" Ce septième continent de plastique, il fait une taille monstrueuse, six fois la France ! Arrêtons de le faire grossir, arrêtons de jeter les plastiques !"