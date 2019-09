VIDÉO. D'où vient-elle ? Comment va-t-elle ? Qui est son propriétaire ? Ce que l'on sait sur la panthère d'Armentières

Armentières : une panthère noire se promène sur les toits !



Griffes coupées

La jeune panthère, dans le refuge lillois de la LPA - NF. / © LPA - NF



Qui est le propriétaire ?

Les secours auront mis environ deux heures à capturer cette panthère noire, qui se promenait mercredi en tout début de soirée le long d'un chéneau d'habitations rue de l'Avenir à Armentières , comme n'importe quel chat de gouttière.C'est lorsqu'elle est entrée dans un logement, qu'un pompier-vétérinaire de Douai a pu l'endormir avec un fusil hypodermique.Le félin a ensuite été transporté au refuge lillois de la Ligue protectrice des animaux (LPA - NF), où il a passé la nuit dans une cage et dans le noir, pour lui éviter un maximum de stress."Elle est assez jeune, précise la LPA. À vue d'oeil, elle fait la taille d'un labrador". Des signes indiquent que l'animal était voué à être domestiqué : "Elle a les griffes coupées, en tout cas les pattes avant. Ce sont des pratiques tout à fait interdites. Ça revient pour nous à couper la dernière phalange d’un doigt. Elle aura des difficultés pour se nourrir et pour monter aux arbres", déplore la même source. L'animal est cependant "bien-portant, avec un beau poil".La LPA du Nord a contacté le zoo de Maubeuge, potentiel point de chute pour cette panthère. Elle a quitté le refuge de Lille ce jeudi matin pour un enclos adapté, a-t-on appris, sans que la destination précise ne soit communiquée.Le logement dans lequel le félin a été piégé par les secours, serait l'habitation où il vivait. Un panier de chien y a été découvert.Et selon le témoignage d'un voisin interrogé par la police, le locataire serait bien le propriétaire de l'animal. Il aurait pris la fuite avant que le quartier ne soit bouclé. L'homme, identifié, n'avait toujours pas été interpellé ce jeudi matin. Le commissariat d'Armentières est chargé de l'enquête.Concernant l'animal, il n'est pas identifié et ne porte pas de puce, "ce qui suppose un trafic" selon la LPA. L'association rappelle que des "infrastructures, des formations et des certificats adaptés sont évidemment obligatoires pour détenir ce type d’animal"."Comment un animal de cette nature, soumis à autorisations très strictes, a pu se trouver à cet endroit sans déclaration préalable ? A quelles fins l’animal se trouvait à cet endroit ? On peut suspecter un trafic", s'interroge pour sa part le maire d'Armentières Bernard Haesebroeck.Le code de l'environnement prévoit des sanctions d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende pour détention illégale de ce type de félin.