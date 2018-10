Ascoval : salariés de père en fils, ils défendent leur entreprise

Ascoval : salariés de père en fils



L'acier coule dans nos coeurs comme le charbon dans nos veines

Chez les Peressoni, la grève, c’est en famille et le dimanche.Jean-Michel, le père, est. Son fils Sébastien est lui dans l’entreprise depuis 18 ans. « Ça fait 4 générations qu’on travaille dans l’acier », explique Jean-Michel. Le premier Peressoni à rejoindre Vallourec, c'était son grand-père, maçon fumiste à l'usine d'Anzin.Difficile, dangereux, fatiguant. Parfois jusqu’à 6 jours par semaine. Jean-Michel et Sébastien s'accordent à dire que leur travail est éprouvant. Depuis leur entrée chez Ascoval, ils se sentent pourtant. « Il fallait faire les efforts pour sauver l’entreprise », rapporte Sébastien. «» entreprise. Et, renchérit Jean-Michel.« On y a laissé une partie de notre santé et une grosse partie de notre vie », raconte le plus jeune. On passe plus de temps à l’usine que chez nous, c’est une» Un attachement qui rend la fermeture envisagée de l’usine encore plus douloureuse. « Mais qu’est-ce qu’on peut y faire, nous… » se désole Jean-Michel.Sur une banderole, on peut lire « L’acier coule dans nos cœurs comme le charbon dans nos veines. » Référence à l’. Dans le Nord-Pas-de-Calais, La région reste d’ailleurs toujours l’une des plus industrialisée de France : la valeur ajoutée régionale compte pouret le secteur industriel est le(19,4% de l’emploi en 2015).. L’aciérie emploie, mais 1000 autres travaillent pour son compte via des sous-traitants.L’ébauche d’une sortie de crise est attendue, à l’issue de lace jour.Reportage vidéo : Jean-Louis Manand et Flora Battesti