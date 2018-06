Au Conseil départemental du Nord, des fonctionnaires sont payés au mérite : ça marche ?



Si votre chef vous aime bien, vous êtes méritante

2,7 millions d'euros

Payer les fonctionnaires au mérite : bientôt dans toute la France ? Cette proposition de "payer les fonctionnaires au mérite" pourrait être intégrée dans le rapport CAP 22 publié prochainement. CAP 22, c'est un comité pour l'action publique lancé par le Premier ministre qui a pour mission de moderniser les services publics et économiser plusieurs milliards d'euros d'ici quatre ans. Sauf nouveau report, le rapport devrait être publié d'ici juillet.

Des fonctionnaires payés au mérite ? Cela existe déjà au. Depuis le 1er janvier, un dispositif d'évaluation permet à des agents de toucher jusqu'à. Comment ? En montrant à leur chef de service qu''ils sont particulièrement impliqués dans leur travail. "L'objectif premier, c'est la possibilité pour un cadre de reconnaître, récompenser un agent qui s'est particulièrement impliqué ou de signifier qu'un collaborateur ne s'est pas suffisamment impliqué", explique Christophe Picard, directeur général des services au département du NordPour en bénéficier, les agents doivent répondre à un formulaire. Dix pages de questions sur leurs compétences, leurs performances ou les objectifs atteints.Il est ainsi demandé au fonctionnaire s'il est par exemple capable de "prendre des notes" ou de "travailler dans l'urgence". Son supérieur va lui donner une appréciation : "insatisfaisant", "satisfaisant", "très satisfaisant" ou "exceptionnel".En ce moment, c'est l'heure des entretiens dévaluation au Conseil départemental. Et le débat fait rage entre les pros et les antis. "Je n'attends après une prime pour travailler au mieux et satisfaire ma hiérarchie", dit une fonctionnaire territoriale. "Dans le privé, on va avoir une prime en fonction du travail qu'on fait. Là c'est pareil.", pense une autre. "Ça permet de mettre quelqu'un en avant", affirme de son côté Jérémy Géneau, garde départemental.A visage caché, une autre fonctionnaire est plus radicale : "Si votre chef vous aime bien, vous êtes méritante. S'il ne vous aime pas, même si vous faites votre travail, il trpouvera toujours un truc à vous reprocher, donc c'est de la grosse foutaise."Même sentiment chez les syndicats : "C'est la perception qu'aura le chef de service de l'agent qui va faire qu'il va mettre la croix plutôt ici, plutôt que là.", affirme Olivier Treneul, du syndicat SUD solidaires.Les 8 000 agents du département Nord sont concernés, tous secteurs confondus. Pour les récompenser, le conseil départemental du Nord a investi cette année