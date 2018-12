Aubry réclame la fermeture de La Citadelle à Lille, bar identitaire mis en cause dans un reportage choc

Al Jazeera Investigations - Generation Hate Part 1



Le préfet saisi pour la fermeture de La Citadelle

a "pris connaissance avec horreur du documentaire diffusé par la chaîne Al-Jazeera dimanche 9 décembre 2018", dont nous vous faisions part lundi. Dans ce reportage de 52 minutes, "Génération Hate", undans lalilloise y tourne durant des mois des séquences en caméra cachée, notamment et surtout dans le bar privé "" situé rue des Arts, en plein centre-ville de Lille. L'établissement est au coeur du documentaire.Dans le film, on y voit des clients de ce, ouvert en 2016, tenir deset se vanter d'à l'encontre de "weshs" et de "sales bougnoules" commis dans la capitale des Flandres. On y voit même un proche d', président de "La Citadelle", tabasser une jeune Maghrébine en pleine rue Massena.Ce même individu, toujours filmé à son insu dans une arrière-pièce de La Citadelle, se dit même capable de faire "un carnage" avec uneau marché de Wazemmes, où "il y a tous les « gnoules » de Lille", prédisant que l'attentat de Charlie Hebdo, en comparaison, serait "de la pisse de chien".Le reportage d'Al-Jazeera "révèle des propos insupportables tenus par des membres de Génération Identitaire, au sein notamment des locaux du club privé « La Citadelle »" écrit Martine Aubry dans son communiqué. "Ce documentaire montre également des actes de violence révoltants et des expressions particulièrement préoccupantes. Ces faits confirment les inquiétudes que nous avions exprimées à l’ouverture de ce local en septembre 2016".La maire de Lille dit avoir saisi le préfet "pour faire cesser les agissements de ces individus etqui n’aurait jamais dû ouvrir à Lille".Contacté lundi suite à la diffusion de ce documentaire, le président de La Citadelle Aurélien Verhassel avait répondu : "Aucun membre de Génération Identitaire n’est impliqué dans ce reportage, hormis ma personne et Cyril Wayenburg, quant aux autres ce sont des personnes de passage à La Citadelle – qui n’ont donc ni légitimité, ni un quelconque rôle - comme chaque lieu public en accueille des centaines chaque semaine. La Citadelle accueille des personnes de diverses sensibilités, aux parcours variés".L'intégralité de sa réaction est à retrouver dans l' article que nous avons publié lundi à ce sujet