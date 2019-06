Autour de Lille, 5 nouvelles lignes de tramway vont être construites : où ? Quand ?

Les nouvelles lignes de tramway

Nord-est : entre Neuville-en-Ferrain, Tourcoing, Roubaix et Hem

Nord-est : entre Roubaix et Wattrelos

Sud : entre Lille, Wattignies et Seclin

Sud-ouest : entre Lille, Loos, Haubourdin et Hallennes-lez-Haubourdin

Cenre-ouest : entre Lille, Saint-André, Marquette-lez-Lille et Wambrechies

Futures lignes de tramway de Lille métropole

Nord : entre Armentières, Comines, Halluin et Tourcoing

Nord : entre Lille et Halluin

Est : entre Villeneuve-d'Ascq, Hem et Leers

Sud : renforcement de la ligne entre Lille et Lesquin

Vers un doublement des rames de métro ? À l'issue de cette même séance plénière, la MEL a également annoncé un accord avec Alstom pour la mise en service d'un nouveau système de pilotage automatique des rames de métro. Un système qui devrait être mis en place à l'horizon 2021, et qui devrait permettre de doubler les rames sur la ligne 1 du métro lillois. Les rames de 52 mètres devraient arriver, elles, en 2023.

La Métropole européenne de Lille (MEL) compte développer le réseau de tramways d'Ilévia : de deux lignes actuelles (Lille-Roubaix et Lille-Tourcoing), on passerait alors à sept lignes. L'annonce a été faite vendredi soir, au sortir d'une séance plénière à la MEL où ce "plan ambitieux de développement de ses infrastructures de transports" a été voté.Au total, ce sont 27 nouvelles liaisons qui vont voir le jour, dont cinq nouvelles lignes de tramLes lignes de tramway font partie des projets les plus "urgents" listés par la MEL, et de premières études devraient être réalisées à la fin de l'année. La programmation des travaux "est envisagée à moyen et/ou long terme" prévient toutefois la MEL.La ligne 1 du métro va par ailleurs être prolongée vers le pôle Eurasanté, et un mode de transport "innovant" devrait être mis en place entre Lille Saint-Sauveur et Fives-Cail-Babcock.Le territoire "n’avait pas connu de nouvelles infrastructures de transport depuis plus de vingt ans" s'est réjoui dans un communiqué le président de la MEL Damien CastelainÀ cela s'ajoutent plusieurs nouvelles liaisons avec des bus à haut niveau de service, c'est-à-dire avec une forte fréquence (comptez 5 à 10 minutes en période d'affluence, moins de 15 minutes en dehors). D'autres lignes seront "optimisées".Enfin, des liaisons express en bus ou en car vont être mises en place :Le montant de ce ​​Schéma directeur des infrastructures de transports (SDIT) se chiffre, pour l'heure, à à 2 milliards d'euros