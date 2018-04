Avesnes-sur-Helpe : pourquoi des affiches dans les commerces vides en centre-ville ?

Comment rendre moins triste le centre ville d'Avesnes-sur-Helpe ? En mettant des affiches colorées. La municipalité a trouvé cette réponse pourLes devantures qui faisaient tâche dans le paysage sont désormais un peu moins triste grâce à cette opération "trompe l'oeil". "Tout simplement, nous avons décidé de réanimer ces vitrines fermées au public qui sont sombres et ne donnent pas envie d'aller à Avesnes" raconte Sébastien Seguin commerçant.Au total,ont retrouvé des couleurs. Une manière de montrer que les propriétaires de commerces encore ouverts se battent contre ce funeste destin, avec, ils l'espèrent comme résultat, l'arrivée de nouveaux investisseurs. "Faire prendre conscience aux gens qu'il y a des surfaces qui sont vides et disponibles. Il y a des magasins superbes. Ça demande de la rénovation, mais il y a de la surface très bien placée. On attend de nouveaux magasins", justifie Valérie Martin commerçante.Se battre contre l'inéductable constitue un combat de tous les jours à Avesnes-sur-Helpe. La majorité des commerçants que nous avons rencontré espèrent et attendent toujours"Nous sommes une équipe de commercants solidaires. On a tous envie que la ville revive...et c'est possible, mais il faut qu'on soit aidé," explique Marie GUERTZMANN, commerçante.Ici, le commerce de proximité souffre. L'opération sauvetage des commerces ne fait donc que commencer.