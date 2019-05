Avesnes-sur-Helpe : une battue organisée pour retrouver un homme disparu depuis 4 jours

Bernard Lambert, 66 ans, n'a plus donné de signe de vie depuis dimanche dernier. La disparition de cet habitant d'Avesnes-sur-Helpe, passionné de pêche et connu dans la ville, inquiète ses proches. Une battue a été organisée ce jeudi après-midi pour tenter de le retrouver.Les trois filles du disparu étaient présentes, rapporte La Voix du Nord . Au moment de sa disparition, il avait une casquette et une veste de couleur kaki.Depuis dimanche, la gendarmerie a déployé d'importants moyens pour tenter de localiser le pêcheur. Un chien pisteur a orienté les recherches lundi vers un bâtiment non loin du domicile du sexagénaire. Mais cela n'a rien donné. La brigade nautique de Calais a également fait des recherches sous l'eau. En vain pour l'instant. Ce mercredi, un hélicoptère a survolé la zone.La piste d'une chute accidentelle dans l'eau est privilégiée par les enquêteurs.