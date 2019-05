Avesnes-sur-Helpe : disparition inquiétante d'un sexagénaire, la gendarmerie lance un appel à témoins

Signalement



Toute personne disposant d'informations susceptibles d'être utiles à l'enquête est priée de contacter la brigade d'Avesnes-sur-Helpe au 03.27.61.14.40, ou de faire le 17 directement.

La gendarmerie lance un appel à témoins dans le cadre d'une enquête sur la disparition jugée inquiétante de Bernard Lambert, 66 ans, qui habite le secteur d'Avesnes-sur-Helpe.C'est la fille du sexagénaire qui a donné l'alerte dans la soirée de dimanche. L'homme a quitté le domicile familial, à pied, vers 8h30 ce 12 mai, et n'est plus réapparu depuis.Des moyens de recherches ont été engagés par la gendarmerie, avec notamment la mobilisation d'une équipe cynophile, sans résultat.Bernard Lambert mesure 1m65, est de corpulence mince, a les cheveux gris et les yeux gris-bleus. Au moment de sa disparition il portait une veste et une casquette de couleur kaki, de type chasseur. La gendarmerie indique qu'il a un oeil vitreux en signe particulier.