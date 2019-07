Avesnes-sur-Helpe : des riverains manifestent en soutien aux arrêtés anti-pesticides

Avesnes-sur-Helpe : une manifestation en faveur des arrêtés antipesticides

Reportage de Laura Lévy et d'Antoine Morvan

Arrêtés jugés illégaux

Une manifestation pour affirmer leur refus d'un modèle intensif et destructeur et pour défendre la biodiversité. Une soixantaine de personnes se sont rassemblées ce samedi 20 juillet, devant la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe, pour exprimer leur soutien aux arrêtés municipaux anti-pesticides."On essaie de mobiliser les gens afin qu'ils prennent contact avec leur maire. Je pense que c'est la première étape pour protéger notre population et notre environnement", explique Loïc Lemire, représentant du collectif "Bocage avesnois en danger".Quelques élus du secteur ont récemment pris des arrêtés anti-pesticides, jugés illégaux par l'État. Le maire d'Ohain, Alain Rattez, est d'ailleurs menacé d'un recours devant le tribunal administratif à la rentrée, s'il ne retire pas cet arrêté."Je n'ai pas l'intention de le faire pour l'instant. On va attendre que M. le sous-préfet veille bien nous réunir et nous donner des explications, assume-t-il quelque peu remonté.L'arrêté que j'ai pris fait partie de mes fonctions puisqu'un maire est quand même responsable de la santé publique de sa population", se défend-il. "Et avec les pesticides déversées à proximité des habitations, je la considère en danger. On demande une réglementation un peu plus sévère."Malgré l'avis défavorable de l'État vis-à-vis de ces arrêtés, le combat continue. Une pétition lancée par les habitants a déjà recueilli 15 000 signatures. Une délégation composée de riverains et d'associatifs sera reçue par le sous-préfet mardi 23 juillet, dans l'après-midi.