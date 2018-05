Felleries : onze génisses meurent foudroyées pendant un orage

© Maxime Louguet

Tuées par l'arc électrique

On les a élevées bébés, on leur a donné le biberon...

Il les a découvertes mardi, "un peu avant midi", mortes dans la pâture.dans la nuit de lundi à mardi."Elles ont été foudroyées dans la pâture" explique Maxime Louguet, agriculteur à Felleries, dans l'Avesnois, confirmant une information de La Voix du Nord. "D'après l'expert, la foudre est tombée quelque part dans la pâture et l'arc électrique a atteint les pattes des bovins, qui étaient tous groupés."mais cette perte lui a fait un choc, lui qui exploite près deSurtout que les victimes étaient "pleines" et attendaient toutes un veau.Après le sinistre, l'exploitant agricole a préféré déplacer les survivantes. "Elles sont un peu fofollesLa perte est en tout cas très rude. "" confie-t-il. "On les a élevées bébés, on leur a donné le biberon..."