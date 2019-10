Fourmies : 550 élèves et personnels d'un collège-lycée évacués pour odeur suspecte, l'établissement fermé deux jours

519 élèves et 35 personnes du collège-lycée privé Saint-Pierre à Fourmies (Nord), ont dû être évacués ce lundi 7 octobre, vers 12h40, à cause d'une odeur suspecte, selon le CODIS 59. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place, pour une "une odeur anormale ayant été sentie dans la cuisine de l’établissement".



Toutes les personnes évacuées ont été confinées dans un gymnase, afin d'être examinées par les équipes de secours. Une trentaine d'élèves se sont plaints de maux de tête, mais n'ont pas nécessité de transport. Ils ont été récupérés "indemnes" par leurs parents.

L'institution fermée 48 heures

Le CODIS indique qu'une fillette de 10 ans, qui s'est blessée à la cheville lors de l'évacuation, a été conduite au centre hospitalier de Fourmies.



"Les reconnaissances et les mesures d’explosimétrie ont permis d’écarter le risque lié au gaz mais une odeur d’hydrocarbure était présente dans l’ensemble du bâtiment ainsi qu’au niveau des bouches d’égouts sur la voie publique à proximité. Les relevés effectués par les équipes spécialisées dans les risques chimiques n’ont décelé aucun danger", précisent les pompiers.



L'établissement restera fermé les prochaines 48 heures, sur décision de la direction de l'Institution Saint-Pierre. Le retour en cours est prévu le jeudi 10 octobre.